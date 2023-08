Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, 26-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Auto kollidiert mit Brückenpfeiler

Ibbenbüren (ots)

Am Montag (21.08.2023) ist ein 26-Jähriger aus Bielefeld bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Osnabrücker Straße schwer verletzt worden.

Der 26-Jährige fuhr gegen 18.25 Uhr auf der Osnabrücker Straße stadteinwärts. Ersten Ermittlungen zufolge kam er in einer leichten Rechtskurve auf Höhe der Unterführung an der Laggenbecker Straße aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Der Mann lenkte das Fahrzeug deshalb nach rechts gegen, touchierte zunächst einen Baum und kollidierte dann mit einem Brückenpfeiler. Der Bielefelder verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Verkehr musste an der Unfallstelle zeitweise gesperrt werden. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 15.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell