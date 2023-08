Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Toyota Auris gestohlen

Westerkappeln (ots)

An der Königsberger Straße ist in der Nacht zu Freitag (18.08.23) ein Auto gestohlen worden. Zwischen Donnerstagabend, 20.30 Uhr und Freitagmorgen, 05.15 Uhr entwendeten Unbekannte den blauen Toyota Auris Hybrid mit dem amtlichen Kennzeichen ST-JI444. Der Wagen mit einem Wert im fünfstelligen Eurobereich parkte auf Höhe der Hausnummer 6 in einer Parkbucht. Der Pkw wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder zum Verbleib des Fahrzeugs machen können. Hinweise nimmt die Wache in Ibbenbüren unter 05451/591-4315 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell