Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Betäubungsmittelkontrollen auf der B54 - 31 Strafanzeigen gefertigt

Ochtrup (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizei Steinfurt hat in Zusammenarbeit mit weiteren Polizisten aus Steinfurt am Donnertag (17.08.2023) zwischen 12.00 Uhr und 17.30 Uhr an der B54 in Ochtrup-Weiner eine groß angelegte Verkehrskontrolle durchgeführt. Im Mittelpunkt der Kontrolle stand das Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Der Verkehr wurde in beiden Richtungen über die Parkplätze Weiner abgeleitet, um die Fahrzeuge zu kontrollieren. Unterstützt wurde die Polizei von Zoll und Bundespolizei.

Die Bilanz der Kontrolle:

Bei 27 Verkehrsteilnehmern sind Blutproben entnommen worden, da der Verdacht bestand, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs waren.

Insgesamt wurden 31 Strafanzeigen gefertigt. Die Polizei fand bei den Verkehrsteilnehmern kleinere Mengen an Amphetaminen und Marihuana. Zudem wurden verschiedene Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt. Ein Verkehrsteilnehmer war ohne eine gültige Fahrerlaubnis unterwegs.

Die Kreispolizeibehörde wird auch weiterhin Verkehrskontrollen mit unterschiedlichen Schwerpunkten durchführen - immer wieder auch an der B54. Nicht nur deshalb: Fahren Sie immer nüchtern, drogenfrei, angeschnallt und nicht zu schnell. Und kommen Sie so sicher ans Ziel!

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell