Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, 41-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Recke (ots)

Eine 41-jährige Autofahrerin aus Ibbenbüren ist am Freitagabend (18.08.23) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die Frau fuhr gegen 22.40 Uhr mit einem roten Opel auf der Mettinger Straße in Richtung Recke. In Espel an der Kreuzung mit dem König-Rabbke-Weg übersah sie ersten Erkenntnissen zufolge eine Mittelinsel auf der Fahrbahn. Sie überfuhr die Mittelinsel und kollidierte dabei mit mehreren Verkehrsschildern. Durch die Kollision wurde die 41-Jährige schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Da Betriebsstoffe des Autos ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn abgestreut werden. Die Verkehrsinsel wurde mit Pylonen gesichert. Das Auto wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 3000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell