POL-MG: Kastenwagen aufgebrochen

Mönchengladbach (ots) - Zwischen Samstag, 1. Juli 2023, 17 Uhr bis Montag 3. Juli 2023 8 Uhr, ist in ein Blumengeschäft an der Aachener Straße eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter überkletterten die Mauer eines Innenhofes und hebelten dort ein Fenster eines Nebeneinganges auf. Dadurch gelangten sie in die Geschäftsräume und durchsuchten diese nach Diebesgut. Nach ersten Feststellungen wurde Bargeld ...

mehr