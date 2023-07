POL-MG: Einbruch in Blumengeschäft

Mönchengladbach (ots) - Ein Diensthund hat am Sonntag, 2. Juli, gegen 23.45 Uhr einen 24-jährigen Einbrecher in einer Bäckereifiliale an der Lürriper Straße stellen können. Ein Zeuge hatte die Polizei auf den Einbruch aufmerksam gemacht. Der Tatverdächtige machte sich mit einer Steinplatte aus einem Schirmständer an der gläsernen Notausgangstür der Bäckerei zu schaffen und gelangte so in die Filiale. Als die ...

