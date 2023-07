Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diensthund stellt Einbrecher

Mönchengladbach (ots)

Ein Diensthund hat am Sonntag, 2. Juli, gegen 23.45 Uhr einen 24-jährigen Einbrecher in einer Bäckereifiliale an der Lürriper Straße stellen können. Ein Zeuge hatte die Polizei auf den Einbruch aufmerksam gemacht.

Der Tatverdächtige machte sich mit einer Steinplatte aus einem Schirmständer an der gläsernen Notausgangstür der Bäckerei zu schaffen und gelangte so in die Filiale. Als die Beamten - darunter ein Dienthundführer und sein Hund "Muffin"- eintrafen, hielt sich der 24-Jährige hinter der Verkaufstheke auf, suchte nach Beute und hatte bereits eine geringe Summe Bargeld gefunden. "Muffin" stellte den Mann und verletzte ihn dabei leicht mit einem Biss in sein Bein. Das Team eines Rettungswagens brachte den Einbrecher in ein Krankenhaus, wo Ärzte seine Wunde ambulant behandelten.

Dem 24-Jährigen steht nun ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls bevor. (km)

