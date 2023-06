Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Trickdiebstahl in Wohnung - Täter erkundigen sich nach Wasserdruck

Mönchengladbach (ots)

Eine 80-jährige Seniorin von der Pescher Staße in Hardterbroich-Pesch ist am Donnerstagnachmittag (29.6.) gegen 15:20 Uhr Opfer von Trickdieben geworden. An ihrer Wohnung habe ein Jugendlicher geklingelt und nachgefragt, ob auch in ihrer Wohnung der Wasserdruck nicht in Ordnung sei. Zudem gab er an, aus der Nachbarschaft zu sein und dort gebe es Wasserdruck-Probleme. Die Senioren ließ den Jugendlichen in die Wohnung und ging mit ihm ins Badezimmer. Währenddessen kam eine zweite Person in die Wohnung. Diese habe sich ebenfalls nach dem Wasserdruck erkundigt und gab an, in der Küche nachsehen zu wollen. Die Senioren sah, dass der Mann im Wohnzimmer war und ihre Geldbörse an sich genommen hatte. Beide Personen verließen nach Erkennen der Tat mit der Beute die Wohnung in unbekannte Richtung.

Der Jugendliche wird wie folgt beschrieben: ca. 14-15 Jahre alt, dunkelhäutig, schmale Figur, weißes T-Shirt. Die zweite Person wird wie folgt beschrieben: ca. 28-jähriger Mann, dunkelhäutig, schmale Figur, weißes T-Shirt.

Die polizeiliche Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief bislang erfolglos.

Die Polizei fragt: Wer hat im Tatzeitraum im Bereich Hardterbroich-Pesch zur Tat passende verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach, Telefon: 02161-29-0.

Die Polizei warnt: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Holen Sie gegebenenfalls Nachbarn oder Angehörige zur Unterstützung hinzu.

Weitere Präventionshinweise finden Sie unter www.polizei-beratung.de (wr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell