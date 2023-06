POL-MG: Roller in Brand gesetzt

Mönchengladbach (ots) - Im Fall der beiden am 22. Juni in Wickrath an der Kirchstraße durch Stiche verletzten 17-Jährigen hat die Mordkommission die Identität von drei Jugendlichen Tatverdächtigen feststellen können. Dabei handelt es sich um zwei 15-jährige und einen 13-jährigen Jungen. Einer der beiden ...

mehr