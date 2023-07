POL-MG: Nachtrag zu: "Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Krefeld und der Polizei Mönchengladbach: Versuchtes Tötungsdelikt in Kempener Obdachloseneinrichtung"

Mönchengladbach (ots) - Eine 80-jährige Seniorin von der Pescher Staße in Hardterbroich-Pesch ist am Donnerstagnachmittag (29.6.) gegen 15:20 Uhr Opfer von Trickdieben geworden. An ihrer Wohnung habe ein Jugendlicher geklingelt und nachgefragt, ob auch in ihrer Wohnung der Wasserdruck nicht in Ordnung sei. Zudem gab er an, aus der Nachbarschaft zu sein und dort gebe ...

