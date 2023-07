Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Trickbetrug |80-Jähriger wird Opfer von "falschen Polizisten"

Mönchengladbach (ots)

Ein 80-jähriger Mann aus Mönchengladbach Lürrip ist am Montag, 3.7.2023 Opfer von Trickbetrügern geworden, die nach der Betrugsmasche "falscher Polizeibeamter" vorgingen.

Die Betrüger erbeuteten einen fünfstelligen Bargeldbetrag.

Der Senior hatte ab 11 Uhr mehrere Telefonanrufe eines angeblichen Kriminalbeamten der Mönchengladbacher Polizei erhalten. Dieser gab ihm gegenüber an, dass der Name des Opfers auf einer Liste von Personen stehen würde, bei denen eine Einbrecherbande in Kürze einbrechen werde.

Deshalb würde die Polizei zu seiner Sicherheit sein Bargeld kurzfristig übernehmen. Außerdem könne und solle er bei der Überführung der Einbrecherbande mitwirken.

Durch geschickte und teilweise auch aggressive Gesprächsführung brachte der Anrufer das Opfer dazu, einen fünfstelligen Bargeldbetrag in einer Tüte unter ein auf der Straße geparktes Auto zu legen. Der Senior wurde angewiesen, sich sicherheitshalber in den hinteren Bereich der Wohnung zurückzuziehen. Absprachewidrig beobachtete der Senior aber aus einem Fenster seiner Wohnung, wie eine Person mit folgender Beschreibung die Tüte mit dem Geld an sich nahm:

männlich, ca. 190-195 Zentimeter groß, circa 30-35 Jahre alt, volles Gesicht, orangefarbenes Oberteil

Als danach Angehörige den Senior aufsuchten, wurde Trickbetrug offenbar und man verständigte die Polizei Mönchengladbach.

Die polizeiliche Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief negativ.

Die Kripo fragt:

Wer kann sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Tat dienlich sein können? Die Polizei Mönchengladbach nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen.

Erneut warnt die Polizei Mönchengladbach vor dieser Art des Trickbetruges. Echte Polizisten tätigen keine solchen Anrufe. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Bitte klären Sie als Angehörige von in ihrem persönlichen Umfeld ältere Menschen über diese Betrugsmasche aufklären. Wenn Sie selbst solche Anrufe erhalten oder sich unsicher sind, ob sie einen Kriminellen am Telefon haben, dann melden Sie sich umgehend bei der Polizei.

Wichtige Präventionstipps finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

(wr)

