Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Verkehrsdienst der Kreispolizei Steinfurt kontrolliert an der Holperdorper Straße

Lienen (ots)

Bei sonnigem Ausflugswetter hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Steinfurt am Sonntag (20.08.23) an der Holperdorper Straße, einer beliebten Strecke für Motorradfahrer, Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei hatten die Beamten ein Auge auf mögliche technische Mängel an den Krädern. Außerdem wurde per Lasergerät die Geschwindigkeit gemessen. Mehrere Motorradfahrer, aber auch Autofahrer waren zu schnell unterwegs. Die Beamten schrieben entsprechend sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Trauriger Spitzenreiter war am Sonntag ein Autofahrer, der 78 Stundenkilometer schneller fuhr als erlaubt. Ihn erwarten jetzt eine Geldstrafe im höheren dreistelligen Eurobereich, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot. Bei den Kontrollen hielten die Polizeibeamten auch zahlreiche Motorradfahrer an, um den technischen Zustand der Kräder zu prüfen. Insgesamt wurden fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben und vier Verwarngelder verhängt, ein Kradfahrer musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Darüber hinaus durften zwei Motorradfahrer nicht weiterfahren. An einer Maschine waren die Reifen zu stark abgefahren, die andere hatte einen offenen Riemenantrieb. Die Kreispolizeibehörde Steinfurt wird in der laufenden Motorradsaison noch weitere Motorrad-Sonderkontrollen auf besonders beliebten Motorradstrecken durchführen.

