Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl einer Grabstatue

Meiningen (ots)

Bislang unbekannte Täter machten sich in der Zeit vom 17.08.2022 bis Montag an einem Grab auf dem Friedhof in der Berliner Straße in Meiningen zu schaffen. Die Täter brachen gewaltsam eine Statue ab, welche fest mit dem Grabdeckel verbunden war und nahmen die Engelsfigur im Wert von knapp 3.400 Euro an sich. Nachdem die Familienangehörige den dreisten Diebstahl Montagvormittag feststellte, informierte sie umgehend die Polizei. Zeugen, die Hinweise auf die Täter bzw. zum Verbleib der Statue geben können, werden gebeten, telefonisch Kontakt mit der Meininger Polizei (03693 591-0) aufzunehmen.

