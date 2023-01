Voerde (ots) - Ein namentlich noch unbekannter Zeuge brachte das Verkehrskommissariat am Montag auf die Spur eines 75-jährigen Autofahrers, der im Verdacht steht, beim Rückwärtsfahren einen 50-Jährigen leicht verletzt zu haben. Der 50-jährige Voerder befand sich am Kofferraum seines Autos an einem ...

mehr