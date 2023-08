Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Gefährliche Körperverletzung

Hörstel (ots)

Ein 23-jähriger Mann aus Hörstel ist am Freitag (18.08.) im Bereich der Ibbenbürener Straße von einem Unbekannten schwer verletzt worden. Der 23-Jährige hielt sich gegen 18.45 Uhr am Soccerfeld auf und beobachtete, wie ein Unbekannter zwei Mädchen anging. Daraufhin ging er dazwischen und wollte den beiden Mädchen helfen. Es kam dann zunächst zu einem kurzen verbalen Streit zwischen den beiden Männern. Als der 23-Jährige sich umdrehte, bekam er kurz darauf von dem Unbekannten einen Schlag gegen den Hinterkopf, fiel hin und verlor kurz das Bewusstsein. Der Hörsteler wurde dabei schwer verletzt. Der Unbekannte entfernte sich kurz danach. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 18 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, hat dunkle lockige Haare, die an den Seiten kurz geschnitten sind. Er hat eine sportliche Figur und trug eine kurze Trainingshose sowie Fußballschuhe. Wer Angaben zur Tat oder dem Unbekannten machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

