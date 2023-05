Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall: Mutter und Kind leicht verletzt

Frankenthal (ots)

Am 11.05.2023 kam es gegen 16:00 Uhr in der Karolinenstraße in Frankenthal beim rückwärts Ausparken aus einer Parklücke zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 3-jähriges Kind und eine 27-jährige Frau leicht verletzt wurden. Die 73-jährige Fahrerin nahm die Fußgänger im Rückspiegel wahr, wollte abbremsen, verwechselte nach eigenen Angaben allerdings das Bremspedal mit dem Gaspedal. Die 27-jährige Frau und ihr Kind wurden vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug der 73-jährigen Fahrerin entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

