Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zwei verletzte Radfahrer nach Unfallflucht- Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der am Montag gegen 17:30 Uhr in der Solitudeallee in Ludwigsburg einen schwerverletzten sowie einen leichtverletzten Radfahrer zur Folge hatte, sucht die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg noch Zeugen. Ein 34-jähriger und ein 33-jähriger Fahrradfahrer befuhren nebeneinander einen Fahrradweg in Richtung Ludwigsburg. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker fuhr an dem 34-järhigen so knapp vorbei, dass dieser eine Ausweichbewegung nach rechts machte und hierbei mit dem Rad des 33-Jährigen kollidierte. Durch den Zusammenstoß kamen beide Radfahrer zu Fall, wobei der 34-jährige Radfahrer schwer und der 33-jährige Radfahrer leicht verletzte wurde. Beide mussten durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der unbekannte Fahrzeuglenker, der mutmaßlich einen silberfarbenen Kleinwagen lenkte, setzte seine Fahrt unvermittelt fort und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu keiner Berührung zwischen Fahrzeug und Radfahrer. An den beiden Fahrrädern entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem verantwortlichen Fahrzeugführer oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich unter der Tel. 0711 6869-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell