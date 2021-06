Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Wohnung

Heinsberg-Unterbruch (ots)

Zwischen Freitagnachmittag (4. Juni), 15 Uhr und Montagabend (7. Juni), 21 Uhr, drangen Unbekannte in ein Haus an der Straße Girmen ein und entwendeten aus der Wohnung einen Personalausweis sowie einen Fahrzeugschein. Zudem wurde der Heizkörper sowie ein am Tatort abgestelltes Fahrzeug mit Farbe beschmiert.

