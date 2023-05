Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Betrugsversuche

Schifferstadt (ots)

Zu zwei Betrugsversuchen zum Nachteil von Vereinen kam es am Donnerstag. Zunächst wurde ein Vereinsmitglied eines Turnvereins in Schifferstadt per E-Mail kontaktiert. Der Absender dieser Mail, der sich als Vereinsvorsitzender ausgab, forderte die Überweisung von 2.000 Euro auf ein fremdes Konto zu veranlassen. Dieser Aufforderung folgte der Angeschriebene nicht, so dass es zu keinem Schaden kam. Fast zeitgleich wurde der Vorsitzende eines Ludwigshafener Vereins angeschrieben, in dem die gleiche Forderung geäußert wurde. Auch hier kam es zu keinem Schaden, da keine Überweisung erfolgte.

