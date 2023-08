Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Am Freitag (11.08.) ist gegen 15.00 Uhr eine 72-jährige Radfahrerin durch einen Unbekannten schwer verletzt worden. Die Frau fuhr mit ihrem Fahrrad auf der Klosterstraße in Richtung Staelscher Hof. Dort lief ein Mann aus Höhe Staelscher Hof kommend, auf sie zu. Als sich beide auf gleicher Höhe befanden, etwa auf Höhe der Hausnummer 21, trat der Unbekannte plötzlich und unvermittelt gegen ihr Rad. Die Frau stürzte daraufhin zunächst gegen einen dort stehenden Bauzaun und anschließend zu Boden. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Unbekannte flüchtete danach in unbekannte Richtung. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Es handelt sich um einen jüngeren Mann, der eine schlanke Statur hatte und sehr groß war. Der Mann war komplett schwarz gekleidet und trug eine schwarze Kapuze. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise zum Tathergang oder dem unbekannten Täter machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

