Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auffahrunfall mit rund 6000 Euro Schaden

VS-Villingen (ots)

Rund 6000 Euro Sachschaden an einem 5er BMW und an einem Audi A6 sind die Folgen eines Auffahrunfalles, der sich am frühen Mittwochabend auf dem Nordring ereignet hat. Zunächst hielten beide Autofahrer gegen 17 Uhr auf dem Nordring Villingen verkehrsbedingt an der Kreuzung Nordring, Kreisstraße 5709 und Habsburgerring an. Als an dem wartenden Audi die Bremslichter ausgingen, fuhr der dahinterstehende 29-jährige BMW-Fahrer an, davon ausgehend, dass auch der 41-jährige Fahrer des Audis anfahren werde. Dem war jedoch nicht so. Bei einem folgenden Auffahrunfall wurde keiner der beiden Autofahrer verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell