POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Hund bringt Radfahrer zu Fall (16.08.2023)

Ein freilaufender Hund hat am Mittwochmorgen einen Radfahrer zu Fall gebracht. Ein 70-jähriger Radler fuhr auf der Straße "Obere Bännle" in Richtung Überlingen am Ried. Rechts der Straße war zur gleichen Zeit ein Hundehalter unterwegs, dessen Vierbeiner auf der linken Seite des Weges frei herumlief. Plötzlich rannte das Tier über die Straße in Richtung seines Herrchens und prallte dabei in das Vorderrad des vorbeifahrenden 70-Jährigen. Der Mann stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

