POL-WAF: Warendorf. Drogenvortest war positiv

Warendorf (ots) - Polizisten stellten am Mittwoch, 16.11.2022 einen unterschlagenen Sportwagen in Ahlen sicher. Ein Polizist sah den Pkw gegen 19.35 Uhr auf der Beckumer Straße in Ahlen, den ein polizeibekannter 21-jähriger Ahlener fuhr. Der Beamte überprüfte den Audi R8 Spider. Es stellte sich heraus, dass das hochwertige Fahrzeug unterschlagen worden war. Anschließend fahndeten mehrere Einsatzkräfte nach dem Audi. ...

