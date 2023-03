Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Meggerdorf: Pkw stürzt in "Sorge" - Umfangreiche Suche nach Fahrer

Meggerdorf (ots)

In der Nacht zu Mittwoch ist auf der B 202 bei Meggerdorf ein Pkw verunglückt. Der Wagen durchbrach ein Brückengeländer und stürzte in die "Sorge". Der Fahrer entfernte sich um Unfallort und wurde erst Stunden später ermittelt.

Gegen 04:10 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer ein beschädigtes Geländer an der Brücke über die "Sorge" in Höhe der Sandschleuse. Zudem wurden Fahrzeugteile gefunden, die auf einen Unfallhergang schließen ließen. Kurz nach 05:00 Uhr entdeckten die Einsatzkräfte ein Fahrzeug in der "Sorge". Gegen 07:50 Uhr konnte es komplett geborgen werden. Im Auto befanden sich keine Personen. Daraufhin wurden die umfangreichen Suchmaßnahmen an Land und im Fluss intensiviert.

Parallel dazu geführte Ermittlungen ergaben, dass sich der mutmaßliche Fahrer in der Schule aufhalten soll. Eine Überprüfung gegen 09:30 Uhr bestätigte den Verdacht. Der 18-jährige Mann gab gegenüber der Polizei an, dass er den Unfall verursacht und sich vom Unfallort entfernt habe. Weitere Personen waren nicht im Auto. Da er sich leicht verletzt habe, werde er sich noch in ärztliche Behandlung begeben.

Die näheren Umstände des Unfalls sind noch zu klären. Ob durch auslaufende Betriebsstoffe Schäden für die Umwelt entstanden sind, wird noch geprüft. Die untere Wasserbehörde ist vor Ort.

Die B 202 war für die Dauer des Einsatzes für mehrere Stunden voll gesperrt.

Eingesetzt waren neben Polizeikräften u. a. mehrere Freiwillige Feuerwehren mit Booten und Drohnen, der Arbeiter Samariter Bund mit Tauchern, der Löschzug Gefahrgut des Kreises und die Straßenmeisterei. Ein bereits angeforderter Sachverständiger und Personensuchhunde, die auf dem Weg zum Unfallort waren, wurden wieder abbestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell