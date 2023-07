Ulm (ots) - In der Zeit zwischen 22.30 Uhr und 9.30 Uhr stiegen Unbekannte in die Gaststätte ein. An dem Gebäude in der Straße Am Bleicher Hag stand wohl ein Fenster offen. Im Verkaufsraum fanden sie eine Geldkassette. Diese brachen sie mit einem Werkzeug auf und fanden eine geringe Menge von Bargeld. Das machten ...

mehr