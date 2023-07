Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Öl fängt Feuer

Am Sonntag rückte die Feuerwehr zu einem Küchenbrand bei Blaubeuren aus.

Ulm (ots)

Gegen 16.45 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei in die Straße Unter dem Schillerstein in Gerhausen aus. Dort hatte eine Frau in einer Pfanne Öl erhitzt. Das wurde offenbar so heiß, dass es sich entzündete. Die Feuerwehr Blaubeuren löschte den Brand. Die Höhe des Schadens an der Küche ist bislang unklar. Beide Bewohner blieben unverletzt und konnten in der Wohnung verbleiben.

++++1528869 (BK)

Thomas Hagel, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell