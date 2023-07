Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Betrunkener Randalierer

Seinen Führerschein ist ein 29-Jähriger los, nachdem er randalierte.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann am Samstagabend gegen 22.00 Uhr mit seinem Auto zu einer Firma. Dort demolierte er mit einer Eisenstange die Eingangstüre. Dabei entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. Als der Eigentümer auf das Geschehen aufmerksam wurde, flüchtete der Randalierer mit dem Pkw. Während der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei kehrte der Mann mit einem Fahrrad an den Tatort zurück. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Da der 29-Jährige offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, ordneten sie eine Blutentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Sachbeschädigung.

