Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Polizisten nehmen Lüdenscheider in Gewahrsam

Lüdenscheid (ots)

An der Haltestelle Kulturhaus (Sauerfelder Straße) meldeten Zeugen gestern, 18 Uhr, eine Schlägerei. Polizeibeamte trafen vor Ort im Bus auf zwei Männer. Einer der beiden - ein 63-jähriger Lüdenscheider - verhielt sich derart aggressiv und unkooperativ, dass er überwältigt und gefesselt werden musste. Sein Opfer schilderte kurz darauf, an der Haltestelle auf den Bus gewartet zu haben, als der Tatverdächtige erschienen sei und fortlaufend provoziert und gedroht habe. Warum ist unbekannt. Beim Einsteigen in den Bus riss der 63-Jährige den Geschädigten zu Boden und gab ihm eine Kopfnuss. Der mit knapp 2,5 Promille stark alkoholisierte Mann kam zur Ausnüchterung in eine Gewahrsamszelle der Polizei. Er muss sich nun wegen Körperverletzung und Bedrohung verantworten. (dill)

Unbekannte drangen zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen in eine Wohnung an der Karlshöhe ein. Hierfür schlugen sie eine Fensterscheibe ein. Aus dem Inneren verschwand eine Geldkassette mit Bargeld. Die Täter flüchteten unerkannt. (dill)

Einbrecher versuchten vermutlich in der Nacht zu Dienstag die Scheibe der Eingangstür einer Firma am Kerkhagen einzuschlagen. Dies misslang. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell