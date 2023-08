Polizei Steinfurt

POL-ST: Geldautomatensprengung in Neuenkirchen - dunkler BMW vom Tatort flüchtig

Neuenkirchen (ots)

In der Nacht zu Freitag (25.8.) haben unbekannte Täter einen Geldautomaten in einer Sparkassen-Filiale an der Ecke Hauptstraße / Marktstraße in Neuenkirchen gesprengt.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich drei Unbekannte gegen 2:45 Uhr gewaltsam Zugang in die Bank. Der Spurenlage zufolge sprengten sie dort einen Geldautomaten. Anwohner beobachteten im Anschluss einen verdächtigen Pkw, der in Richtung "Zum Thie" flüchtete. Bei dem Fahrzeug könnte es sich um ein dunkles BMW-Modell gehandelt haben.

Ob die Täter Beute machten, ist noch unklar. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Es handelt sich um ein Geschäftsgebäude. Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei Münster hat die Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

