Polizei Köln

POL-K: 230717-5-K Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall in Lebensgefahr

Köln (ots)

Ein Fahrradfahrer ist am Montagnachmittag (17. Juli) bei einem Verkehrsunfall auf der Äußeren Kanalstraße in Köln-Bilderstöckchen lebensgefährlich verletzt worden. Laut Zeugenaussagen soll er gegen 17.15 Uhr bei Rot über die Ampel in Höhe der Butzweilerstraße gefahren und frontal von einem Smart erfasst worden sein. Der Autofahrer (34) war in Richtung Robert-Perthel-Straße unterwegs und kollidierte mit den von links querendem Fahrradfahrer auf der mittleren Spur. Das Alter des Mannes ist noch unbekannt.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln ist aktuell vor Ort und sichert die Spuren. Die Äußere Kanalstraße bleibt für die Zeit der Unfallaufnahme in Richtung Bilderstöckchen ab der Baadenbergerstraße gesperrt. (ph/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell