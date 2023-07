Polizei Köln

POL-K: 230717-2-K 14 verletzte Radfahrende bei Unfällen im Kölner Stadtgebiet - VU-Team im Einsatz

Köln (ots)

Bei Verkehrsunfällen am vergangenen Wochenende (14./15./16.7) sind im Kölner Stadtgebiet 14 Radfahrende verletzt worden - drei von ihnen erlitten teils schwerste Verletzungen.

Am Freitagnachmittag kam gegen 17.15 Uhr auf dem Melatengürtel in Ehrenfeld eine Frau (66) zu Fall, die neben ihrem Begleiter (60) auf dem Radweg in Richtung Venloer Straße unterwegs war. Sie geriet ins Straucheln, nachdem sich während der gemeinsamen Fahrt die Fahrradlenker berührt hatten. Bei dem nachfolgenden Sturz zog sie sich eine Kopfverletzung zu. Die Frau wird derzeit in einer Klinik intensivmedizinisch versorgt.

Bei einem zweiten Sturz am Samstagnachmittag erlitt ein Mountainbiker (24) ebenfalls eine schwere Kopfverletzung, als er laut Zeugen gegen 16:45 Uhr auf der Hohenzollernbrücke in Richtung Deutzer Bahnhof fuhr und aus bislang ungeklärter Ursache auf den Asphalt fiel.

In beiden Fällen war das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln im Einsatz und sicherte die Unfallspuren.

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in Köln-Niehl erlitt eine 64 Jahre alte Radfahrerin einen Hüftbruch. Sie war gegen 14.30 Uhr mit ihrem Pedelec in den Straßenbahnschienen im Bereich Am Niehler Hafen stecken geblieben und gestürzt. (al/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell