Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei; 35-Jähriger auf der Bundesstraße B 54 in Gronau verhaftet

Bild-Infos

Download

Kleve - Gronau (ots)

Die Bundespolizei hat am Mittwochnachmittag, 3. Mai 2023 um 17:05 Uhr, auf der Bundestraße B 54 in Gronau einen 35-jährigen Türken verhaftet. Der Mann reiste zuvor als Beifahrer in einem Personenkraftwagen mit niederländischer Zulassung in das Bundesgebiet ein. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende mit einem internationalen Auslieferungshaftbefehl wegen Betruges durch die türkischen Behörden gesucht wird. Die Person wurde daraufhin verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle in Gronau gebracht. Nach fernmündlicher Rücksprache mit der Generalstaatsanwaltschaft Hamm wurde durch die Bereitschaftsstaatsanwältin eine Festhalteanordnung erteilt. Der Mann wird am Donnerstagvormittag zur Eröffnung des Haftbefehls dem Haftrichter beim Amtsgericht Gronau vorgeführt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell