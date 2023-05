Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 38-jährigen Letten in der Regionalbahn RB 64

Kleve - Gronau (ots)

Die Bundespolizei hat am Mittwochmittag, 3. Mai 2023 um 12.00 Uhr, einen 38-jährigen Letten in der Regionalbahn RB 64 auf der Reise von Münster nach Enschede verhaftet. Das Ausländeramt Remscheid hatte gegen den Mann eine Ausweisungs- und Abschiebungsverfügung erlassen. Der Gesuchte wurde vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle in Gronau gebracht. Nach Abschluss der Maßnahmen hat die Bundespolizei den Mann dem Amtsgericht in Borken übergeben.

