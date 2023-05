Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf verhaftet vierfach gesuchten Reisenden

Düsseldorf (ots)

Während der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul/Türkei stellten die Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf am gestrigen Dienstagnachmittag (02.05.2023) einen 33-jährigen Deutschen fest, der gleich vierfach per Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben war. Der erste Untersuchungshaftbefehl wurde im März 2022 vom Amtsgericht Göppingen wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen und der zweite ebenfalls im März 2022 vom Amtsgericht Stuttgart wegen Diebstahls in zwei Fällen. Der dritte Haftbefehl wurde im Juli 2022 von der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Betruges ausgestellt und der vierte im September 2022 von der Staatsanwaltschaft Ulm wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde der in Geislingen an der Steige (Baden-Württemberg) lebende Mann von den Beamten der Bundespolizei an die zuständigen Justizbehörden überstellt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell