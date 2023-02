Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mann überrascht Einbrecher in seiner Wohnung

Zeugensuche

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Am Mittwochmorgen (15. Februar) überraschte ein 65 Jahre alter Mann gegen 06.45 Uhr am Schmittenweg in seiner in einem Mehrfamilienhaus gelegenen Wohnung einen unbekannten Mann, der bei Entdeckung über den Balkon der Erdgeschosswohnung flüchtete. Nach ersten Erkenntnissen erbeutete er unter anderem Bargeld, persönliche Ausweisdokumente sowie Zigaretten. Der Täter war zirka 27 bis 28 Jahre alt und etwa 160 bis 170 Zentimeter groß. Er trug eine weiß gefleckte Tarnhose, einen schwarzen Pullover sowie dunkle Schuhe. Wer kann Hinweise auf die Identität des Täters geben? Wer hat zur relevanten Zeit Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Alternativ haben Sie auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

