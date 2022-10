POL-PIAZ: Wörrstadt - Einbruch in Einfamilienhaus

Alzey (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit nachfolgender Fahrerflucht kam es am vergangenen Freitagmorgen. Hierbei touchiert ein bisher noch unbekanntes Fahrzeug, in der Albiger Straße in Fahrtrichtung Nibelungenstraße, einen rechtsseitig geparkten PKW und entfernt sich anschließend. Durch den Verkehrsunfall entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. ...

