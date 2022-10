POL-PIAZ: Trickbetrug über WhatsApp

Alzey (ots) - Gestern Abend, 04.10.2022, gegen 21:50 Uhr ereignete sich in Wörrstadt ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein 30-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Pariser Straße in Wörrstadt in Richtung BAB63. In Höhe des Kreisels zur Lindenstraße fuhr der später Geschädigte ordnungsgemäß ein. Ein hinter ihm fahrender 30-Jähriger Münchner erkannte ...

mehr