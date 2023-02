Übach-Palenberg-Frelenberg (ots) - Unbekannte drangen gewaltsam auf einem an der Geilenkirchener Straße gelegenen Garagenhof in eine Garage ein und entwendeten Werkzeug. Der Tatzeitraum lag zwischen dem 14. Februar (Dienstag), 17.30 Uhr, und dem 15. Februar (Mittwoch), 15 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

