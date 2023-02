Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Falsche Handwerker gelangen in Wohnungen

Zeugensuche

Wegberg/-Beeck (ots)

Am 15. Februar (Mittwoch) gelang es bislang unbekannten Männern, sich Zugang in Wohnungen zu verschaffen. Gegen 12 Uhr schellten zwei Unbekannte in der Prämienstraße an der Tür eines Seniors und gaben sich als Fernsehtechniker aus. Unter dem Vorwand, die Fernsehgeräte überprüfen zu müssen, gelangten sie in die Wohnung und betraten verschiedene Räumlichkeiten. Nach etwa 20 Minuten verließen sie die Wohnung wieder. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts gestohlen. Die Unbekannten waren etwa 40 Jahre alt und mit Parkas bekleidet. Einer der Männer trug zudem eine Mütze mit Bommel. Gegen 13 Uhr klingelte es dann in der Freiheider Straße an der Wohnungstür einer älteren Dame. Auch dort gaben sich zwei Männer als Fernsehtechniker aus, die Fernsehkabel kontrollieren müssten. Erst nach mehrmaligen Auffordern der Seniorin verließen die Unbekannten die Wohnung. Die Männer hatten laut Beschreibung der Frau eine dunkle Hautfarbe und waren etwa 30 Jahre alt. Sie hatten kurze Haare und wirkten gepflegt. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, versucht nun die Kriminalpolizei zu klären, die bereits die Ermittlungen aufgenommen hat. Wer kann Hinweise auf die Identität der Täter geben? Wer hat zur relevanten Zeit Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, Telefon 02452 920 0. Alternativ haben Sie auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell