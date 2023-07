Polizei Köln

POL-K: 230714-1-K Zeugenaufruf - 13-Jähriger sexuell belästigt

Köln (ots)

Nach einer sexuellen Belästigung zum Nachtteil eines 13 Jahre alten Schülers am Donnerstag Nachmittag (13. Juli) in der Kölner Südstadt sucht die Polizei Köln nach einem etwa 1,80 Meter großen Mann. Er soll schwarze zurückgegelte Haare, einen Bart und eine Art Metallschiene am linken Arm tragen. Zudem soll er zum Tatzeitpunkt mit einer schwarzen Adidas-Hose, einem schwarzen Basecap und einem T-Shirt bekleidet gewesen sein.

Dem etwa 30 Jahre alten Gesuchten wird vorgeworfen, den Jungen gegen 13:50 Uhr an einem Discounterparkplatz auf der Bonner Straße in gebrochenem Deutsch nach dem Weg zur nächsten Apotheke gefragt zu haben. Nach den Schilderungen des Jungen habe der Mann unvermittelt sein Geschlechtsteil entblößt und ihn zu sexuellen Handlungen aufgefordert. Der 13-Jährige lief umgehend nach Hause und verständigte seine Eltern.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Gesuchten geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 12 zu melden. (cr/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell