POL-K: 230717-1-K Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Köln-Flittard - Zeugensuche

Köln (ots) - Nach einer sexuellen Belästigung zum Nachtteil eines 13 Jahre alten Schülers am Donnerstag Nachmittag (13. Juli) in der Kölner Südstadt sucht die Polizei Köln nach einem etwa 1,80 Meter großen Mann. Er soll schwarze zurückgegelte Haare, einen Bart und eine Art Metallschiene am linken Arm tragen. Zudem soll er zum Tatzeitpunkt mit einer schwarzen Adidas-Hose, einem schwarzen Basecap und einem T-Shirt ...

mehr