Polizei Köln

POL-K: 230714-2-K Armbanduhr von Autofahrer geraubt - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Mit Bildern der polizeilichen Videobeobachtung sucht die Polizei Köln nach einem Räuber, der am 30. Mai (Dienstag) in der Kölner Innenstadt einem Autofahrer (71) gegen 17 Uhr die Armbanduhr vom Handgelenk gerissen hat. Nach ersten Ermittlungen stand der 71-Jährige mit seinem BMW X5 auf der Komödienstraße vor einer roten Ampel und hatte bei geöffnetem Seitenfenster seinen Arm nach draußen gelehnt. Der Unbekannte habe ihm zunächst auf den Arm geschlagen und sei anschließend mit der Uhr davongerannt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 022 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Fotos unter dem Link: https://polizei.nrw/fahndung/110210 (ph/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell