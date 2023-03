Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen/ Lkr. Tuttlingen) Vandalismus in die Schloßschule

Immendingen (ots)

Im Zeitraum von Mittwochabend, 22.00 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 1.30 Uhr, sind unbekannte Täter in die Schloßschule inf der Jahnstraße eingebrochen. Die Täter gelangten vermutlich über eine unverschlossene Hintertür in das Gebäude. In einem Gruppenraum klauten die Unbekannten aus verschiedenen unverschlossenen Schränken Bälle und Bleistifte sowie Süßigkeiten, ebenso etwa 40 Schachteln Zündhölzer. Die Schulbänke bemalten die Randalierer mit Wachsstiften. Verschiedene Bücher zerkratzten sie. Außerdem versuchten die Täter zwei Bürotüren aufzubrechen. Hierbei wurden diese leicht beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Personen, die im angegebenen Zeitraum im Bereich der Schule verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder sonst Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Immendingen, Tel. 07462 9464-0, zu melden.

