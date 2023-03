Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bärenthal/ Lkr. Tuttlingen) 22.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall wegen Wildschweinen

Bärenthal (ots)

Rund 22.000 Euro Gesamtschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der am Freitag, kurz nach 7 Uhr, auf der Landesstraße 440 passiert ist. Eine 29-jährige Fahrerin eines Seat Ayeca war auf der L 440 von Nusplingen kommend in Richtung Bärenthal unterwegs. Auf Höhe der Enisheimer Mühle querte eine Rotte mit vier Wildschweinen die Straße, weshalb die Seat-fahrerin ihren Wagen bis zum Stillstand abbremsen musste. Eine dahinterfahrende 21-Jährige erkannte die Situation zu spät und prallte mit einem Hyundai I20 auf das Heck des Seat. Der nicht mehr fahrbereite Hyundai musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den am Hyundai entstandenen Schaden auf eine Höhe von etwa 12.000 Euro und am Seat auf ungefähr 10.000 Euro.

