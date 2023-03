Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen/ Lkr. Tuttlingen) Rund 17.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Aldingen (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 5.15 Uhr, ist es auf der Bundesstraße 14 zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von rund 17.000 Euro entstanden ist. Ein 20 Jahre alter Fahrer eines Renault Clio war auf der B 14 von Aldingen herkommend in Richtung Spaichingen unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung zur Landesstraße 433 bog der Mann nach links in Richtung Denkingen ab. Hierbei kam es zur Kollision mit einem BMW X2 einer 62-Jährigen, die auf der B 14 in Richtung Aldingen fuhr. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Beide Autos blieben fahrbereit. Die Polizei schätzt den am Renault entstandenen Schaden auf etwa 2.000 Euro und am BMW auf ungefähr 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell