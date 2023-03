Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfallflucht auf der Kreisstraße 5910 - Polizei sucht Zeugen

Aldingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Freitagmorgen, gegen 6.45 Uhr, auf der Kreisstraße 5910 ereignet hat. Ein unbekannter Autofahrer war mit einem dunkelblauen Opel Combi, älteres Baujahr, auf der K 5910 von Aldingen kommend in Richtung des Kreisverkehrs auf Höhe der Mülldeponie unterwegs. Hier geriet der Unbekannte in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 24-jähriger Seat Leon-Fahrer musste nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Hierbei fuhr er in einer Wiese, wodurch der Seat am Unterboden und an der Stoßstange beschädigt worden ist. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte anschließend weiter. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den flüchtigen blauen Opel geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

