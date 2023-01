POL-GM: Illegale Feuerwerkskörper bei Durchsuchung aufgefunden

Lindlar (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (18. Januar) haben Unbekannte in zwei Kindergärten in Hohkeppel und Schmitzhöhe eingebrochen. In beiden Fällen drangen die Einbrecher durch das Aufhebeln von Fenstern bzw. Türen in die Gebäude ein und verursachten beim Aufbrechen von verschlossene Türen und Schränken weitere Schäden. Der Einbruch in Hohkeppel fand vermutlich im Zeitraum in den frühen Morgenstunden statt, ...

mehr