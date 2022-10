Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Verletzter Motorradfahrer

Oberhausen (ots)

Am Donnerstag (20.10.), gegen 17:25 Uhr, kam es zu einem Unfall im Bereich der Kreuzung Grenzstraße /Nohlstraße in Alt-Oberhausen, bei dem ein 19-jähriger Kradfahrer verletzt wurde.

Der Motorradfahrer fuhr mit seinem Kraftrad auf der Grenzstraße in Richtung Mülheimer Straße. Im Bereich der Nohlstraße bemerkte der 19-Jährige wie ein 35-jähriger PKW-Fahrer in die Grenzstraße einbiegen wollte. Dieser tastete sich langsam vor. Als der Kradfahrer den anfahrenden PKW bemerkte, versuchte er auszuweichen und verlor die Kontrolle über sein Motorrad. Er überschlug sich mehrfach. Hierbei zog sich der Oberhausener mehrere Verletzungen zu, er wurde von einem Notarzt behandelt und anschließend durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer verblieb die Nacht über im Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell