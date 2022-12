POL-WES: Wesel - Brennendes Plakat ruft Zeugen auf den Plan

Dinslaken (ots) - Die Polizei sucht einen Zeugen, der eine flüchtende Autofahrerin in ihrem Wagen fotografiert hat. Bei einem Verkehrsunfall sind am Montag gegen 08.10 Uhr zwei 13 und 14 Jahre alte Kinder an einem Zebrastreifen an der Wilhelm-Lantermann-Straße verletzt worden. Wir hatten darüber berichtet. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5398668 Der ...

mehr