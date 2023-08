Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich lebensgefährlich

Lengerich (ots)

In Aldrup ist ein Pedelec-Fahrer am Freitagnachmittag (25.08.23) bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Der 54-Jährige aus Lengerich fuhr auf der Straße Aakämpe in Fahrtrichtung Ladberger Straße. Gegen 17.35 Uhr kam ihm in Höhe der Hausnummer 12 ein Auto entgegen. In dem Wagen saßen ein 52-jähriger Mann und eine 44-jährige Frau, beide aus Lengerich. Der Pedelec-Fahrer hob zum Gruß die Hand. Anschließend stürzte er und verletzte sich. Ersten Erkenntnissen zufolge kam der 54-Jährige von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über das Pedelec und stürzte dann ohne Fremdeinwirkung. Der Mann trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich.

